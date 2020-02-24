В США представили игрушечную копию знаменитого электропикапа

Производитель игрушек Hot Wheels представил две разные модели RC Cybertruck, в том числе модель в масштабе 1:64 всего за 20 долларов, и увеличенную версию в масштабе 1:10 за 400 долларов.

Они доступны для предварительного заказа сейчас, но поставки начнутся лишь в преддверии рождественских и новогодних праздников. Согласно веб-сайту Hot Wheels, предполагаемой датой доступности будет 15 декабря 2020 года.

Игрушка как две капли воды похожа на электромобиль Cybertruck, который компания Tesla представила на специальном мероприятии в ноябре. Большая версия игрушки включает в себя "многоразовую виниловую наклейку с треснутым окном", которую можно использовать для воссоздания сцены с разбиванием дверного стекла, которая произошла во время презентации.





Другие особенности Cybertruck в масштабе 1:10 включают в себя функционирующие фары и задние фонари, полный привод, режим "Chill" и "Sport", сменную крышку tonneau, рабочую телескопическую заднюю дверь и многое другое. Меньшая и гораздо более доступная версия имеет длину всего три дюйма и может развить скорость до 500 миль в час. Игрушечные Cybertruck будут доступны в США и Канаде.

Как сообщало издание "Комментарии", электропикап Tesla Cybertruck засветился в музыкальном клипе.

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