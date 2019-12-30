Электропикап Tesla Cybertruck засветился в музыкальном клипе

Электропикап Tesla Cybertruck дебютировал в клипе, выпущенном для новой песни от известного хип-хоп исполнителя Тревиса Скотта. В видео также показан прототип электрического квадроцикла Cyberquad от Tesla, который компания представила вместе с новым электрическим пикапом.

В то время как Cybertruck можно увидеть припаркованным на протяжении всего времени, которое длится новый клип, Трэвиса Скотта можно увидеть на прототипе Cyberquad ATV в нескольких сценах.

Ранее на этой неделе Илон Маск встречался с Тревисом Скоттом и другими исполнителями в праздничные дни, что видно из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян. Новое музыкальное видео "Gang Gang" - одно из первых видео с последнего альбома Трэвиса Скотта "Jackboys", который вышел 27 декабря на потоковых платформах. Дебют музыкального видео для Cybertruck Tesla последовал за его первым официальным публичным выступлением вместе с прототипом ATV и новым Roadster на праздничной корпоративной вечеринке Tesla в начале этого месяца.





С начальной ценой в 39 900 долларов США Cybertruck достиг 250 000 предварительных заказов по состоянию на 26 ноября, согласно сообщению от генерального директора Tesla Илона Маска. Это произошло через неделю после представления автомобиля в ноябре.

Как сообщало издание "Комментарии", мексиканская полиция пересядет на электромобили Tesla Cybertruck.