Uber заблокирует аккаунты потенциальных носителей коронавируса

Компания Uber может временно приостановить учетные записи любых водителей, которые заразились или подверглись воздействию коронавируса, сообщила компания в среду. Также компания сформировала особую команду для оказания содействия медработникам в их борьбе против эпидемии.

Прокатная компания предоставляет водителям, которые болеют, 14 дней финансовой помощи, пока их учетная запись приостановлена, что соответствует подходу, принятому многими другими техническими компаниями. Органы общественного здравоохранения могут делиться информацией с глобальной группой реагирования правоохранительных органов Uber через свой онлайн-портал, говорится в сообщении компании, отправленном по электронной почте.

В феврале компания приостановила работу около 240 учетных записей в Мексике, обнаружив, что двое ее водителей перевозили кого-то, кто был идентифицирован как возможный носитель коронавируса. Учетные записи водителей были приостановлены, равно как и учет пассажиров, с которыми они контактировали.

Новый штамм коронавируса, который может развиться в болезнь, известную как COVID-19, был обнаружен в декабре в Ухане, Китай. В настоящее время он заразил более 120 000 человек и стал причиной более 4300 смертей во всем мире.

Как сообщало издание "Комментарии", в такси Uber за два года произошло 464 изнасилования и 19 убийств.

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