В Нидерландах начнут курсировать водородные поезда

Нидерланды завершили испытания водородных поездов, которые будут курсировать в выходные дни. Испытания прошли в рамках подготовки Европейской комиссией стратегии использования чистого топлива. Французский производитель поездов Alstom завершил 10-дневные испытания на севере страны между городами Гронинген и Леуварден. Голландские железнодорожники стремятся следовать за своим немецкими коллегами в работе над внедрением полностью водородных поездов.

В сентябре 2018 года первый в мире пассажирский локомотив с водородным двигателем покинул станцию ​​в Нижней Саксонии и с тех пор обслуживает линию Букстехуде-Куксхафен. В результате с Alstom был заключен контракт на предоставление большего количества поездов. Первый в мире пассажирский поезд на водородных поездах начал работать в Германии 16 сентября, а министры ЕС обсудили будущий потенциал чистого топлива на неформальном саммите в Австрии, который прошел на прошлой неделе.

Успешные тесты в Нидерландах приблизили голландские амбиции к реализации. Поезда ходили на большой скорости, но без пассажиров, а дозаправка стала возможной благодаря французской энергетической фирме Engie, которая поставляла зеленый водород. Технология Alstom Coradia iLint специально разработана для поездов, которые не были или не могут быть электрифицированы. Топливные элементы объединяют водород и кислород для выработки электроэнергии, а единственным побочным продуктом является вода. Диапазон поезда Coradia составляет около 1000 км. Это то же самое расстояние, которое дизельный поезд может пройти между заправками. Следует отметить, что время заправки для водородного поезда значительно меньше по сравнению с дизельным.

Как сообщало издание "Комментарии", ноутбук с информацией военного значения был продан по дешевке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!