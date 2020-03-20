Ноутбук с информацией военного значения был продан по дешевке

Сотрудники немецкой службы безопасности обнаружили на ноутбуке, продаваемом на eBay, легкодоступную секретную информацию военного назначения. Специалисты по безопасности из G Data, которая базируется в немецком городе Бохум, купили подержанный ноутбук Bundeswehr за 90 евро. На компьютере была серия документов, в том числе инструкции о том, как уничтожить систему ПВО Германии LeFlaSys Ozelot.

LeFlaSys Ozelot - мобильная ракетная система ПВО, впервые развернутая в 2001 году и используемая по сегодняшний день. Система "земля-воздух" используется для быстрого реагирования на воздушные угрозы и защиты командных центров и войск на марше.



Файлы были помечены как "VS-Nur für den Dienstgebrauch" - самый низкий уровень секретной классификации. Эксперт по безопасности G Data Тим Бергофф сообщил изданию DW, что надежный, защищенный от брызг, компьютер весит пять килограммов и предназначен для использования в полевых условиях. Бергофф сказал, что устройство, вероятно, было сделано в начале 2000-х годов и до сих пор он работает хорошо. Устройство было продано фирмой по переработке отходов из Бингена.

Как сообщало издание "Комментарии", британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды.

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