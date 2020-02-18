Британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды

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Правительство
Великобритании объявило, что метеорологическая служба страны, Met Office,
потратит 1,6 миллиарда долларов на приобретение самого мощного в мире
климатического суперкомпьютера. Это более чем в десять раз больше, чем нынешняя
стоимость Cray XC40, но это даст более своевременные и точные прогнозы. Это будет иметь значение, если люди будут знать, отменят ли их рейс или
затоплена ли их улица, сообщает служба.
В Met
сообщили, что компьютер создаст "цифрового двойника" атмосферы Земли с такими
данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и многое другое. Он
будет создавать прогнозы вплоть до площади всего в 1000 метров в сравнении с 10
км в настоящее время. В крупных аэропортах точность будет до 300 м. Оказавшись
в эксплуатации, компьютер не только будет генерировать более точные прогнозы
(включая прогнозы осадков), но и поможет аварийным работникам развернуть
мобильные барьеры от наводнений, сбалансировать энергосистему и многое другое.
The Met также
отметил, что это также поможет службам смягчить последствия изменения климата и
поможет поддержать переход к низкоуглеродной экономике по всей Великобритании.
Суперкомпьютер также будет использоваться университетами для разработки
лекарств, искусственного интеллекта, накопления энергии и других видов
исследований.
Установка
первого этапа будет введена в эксплуатацию в 2022 году и будет в шесть раз
более эффективной, чем нынешний Cray XC40. Пять лет спустя компьютер получит
обновление, которое увеличит производительность еще в три раза, сделав его почти
в 20 раз мощнее. Указанная цена включает в себя не только оборудование, но и
эксплуатационные расходы в течение десяти лет. Текущая модель была
приобретена в 2014 году и будет снята с производства в 2022 году.
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