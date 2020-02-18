Британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды

Правительство Великобритании объявило, что метеорологическая служба страны, Met Office, потратит 1,6 миллиарда долларов на приобретение самого мощного в мире климатического суперкомпьютера. Это более чем в десять раз больше, чем нынешняя стоимость Cray XC40, но это даст более своевременные и точные прогнозы. Это будет иметь значение, если люди будут знать, отменят ли их рейс или затоплена ли их улица, сообщает служба.

В Met сообщили, что компьютер создаст "цифрового двойника" атмосферы Земли с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и многое другое. Он будет создавать прогнозы вплоть до площади всего в 1000 метров в сравнении с 10 км в настоящее время. В крупных аэропортах точность будет до 300 м. Оказавшись в эксплуатации, компьютер не только будет генерировать более точные прогнозы (включая прогнозы осадков), но и поможет аварийным работникам развернуть мобильные барьеры от наводнений, сбалансировать энергосистему и многое другое.

The Met также отметил, что это также поможет службам смягчить последствия изменения климата и поможет поддержать переход к низкоуглеродной экономике по всей Великобритании. Суперкомпьютер также будет использоваться университетами для разработки лекарств, искусственного интеллекта, накопления энергии и других видов исследований.

Установка первого этапа будет введена в эксплуатацию в 2022 году и будет в шесть раз более эффективной, чем нынешний Cray XC40. Пять лет спустя компьютер получит обновление, которое увеличит производительность еще в три раза, сделав его почти в 20 раз мощнее. Указанная цена включает в себя не только оборудование, но и эксплуатационные расходы в течение десяти лет. Текущая модель была приобретена в 2014 году и будет снята с производства в 2022 году.

Как сообщало издание "Комментарии", специалисты рассказали, как взломать компьютер с помощью лампочки.

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