Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 18.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды
НОВОСТИ Все новости

Британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды

Компьютер создаст «цифрового двойника» атмосферы Земли, который будет делать прогнозы вплоть до площади всего в 1000 метров

сегодня, 10:46 143
Автор:

• Зинченко Павел

Британцы создадут суперкомпьютер для прогноза погоды

Правительство Великобритании объявило, что метеорологическая служба страны, Met Office, потратит 1,6 миллиарда долларов на приобретение самого мощного в мире климатического суперкомпьютера. Это более чем в десять раз больше, чем нынешняя стоимость Cray XC40, но это даст более своевременные и точные прогнозы. Это будет иметь значение, если люди будут знать, отменят ли их рейс или затоплена ли их улица, сообщает служба.

В Met сообщили, что компьютер создаст "цифрового двойника" атмосферы Земли с такими данными, как скорость ветра, температура, давление воздуха и многое другое. Он будет создавать прогнозы вплоть до площади всего в 1000 метров в сравнении с 10 км в настоящее время. В крупных аэропортах точность будет до 300 м. Оказавшись в эксплуатации, компьютер не только будет генерировать более точные прогнозы (включая прогнозы осадков), но и поможет аварийным работникам развернуть мобильные барьеры от наводнений, сбалансировать энергосистему и многое другое.

The Met также отметил, что это также поможет службам смягчить последствия изменения климата и поможет поддержать переход к низкоуглеродной экономике по всей Великобритании. Суперкомпьютер также будет использоваться университетами для разработки лекарств, искусственного интеллекта, накопления энергии и других видов исследований.

Установка первого этапа будет введена в эксплуатацию в 2022 году и будет в шесть раз более эффективной, чем нынешний Cray XC40. Пять лет спустя компьютер получит обновление, которое увеличит производительность еще в три раза, сделав его почти в 20 раз мощнее. Указанная цена включает в себя не только оборудование, но и эксплуатационные расходы в течение десяти лет. Текущая модель была приобретена в 2014 году и будет снята с производства в 2022 году.

 Как сообщало издание "Комментарии", специалисты рассказали, как взломать компьютер с помощью лампочки.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.engadget.com/2020/02/17/uk-weather-supercomputer-most-powerful-yet/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...