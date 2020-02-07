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Специалисты рассказали, как взломать компьютер с помощью лампочки

Хакеры взламывают компьютеры через систему осветления в "умных" домах

сегодня, 14:55
Автор:

• Зинченко Павел

Специалисты рассказали, как взломать компьютер с помощью лампочки

Эксперты доказали, что хакеры могут взламывать компьютеры с помощью "умных" лампочек. Уязвимость в системе "умного" дома была найдена американской компанией Check Point.

Эксперты раскрыли способ взлома компьютеров и смартфонов с помощью лампы в системе "умного дома" от Philips. На первом этапе вирусная программа загружается на смартфон жертвы и вызывает сбой освещения. Эксперты отметили, что единственный способ решить проблему - это переустановить приложение, чтобы пользователь удалил программу и повторно загрузил ее на свой телефон.

На этапе, когда владелец лампы подключает систему "умный дом", злоумышленники используют уязвимости в протоколе ZigBee, в котором используется методика Philips. Во время связи между лампой и смарт-хабом алгоритм вызывает перегрузку системы буфера обмена, которая обходит антивирус и устанавливается на компьютер пользователя. После этого устройство переходит под дистанционный контроль преступников.

Специалисты Check Point заявили, что исследование уже привлекло внимание производителя "умных" ламп и теперь он устраняет пробел в системе. Эксперты рекомендуют владельцам систем "умного дома" от Philips обновить свое программное обеспечение.

В декабре сообщалось о случае взлома системы "умного" дома в Миссисипи (США). Неизвестные хакеры получили доступ к видеонаблюдению в доме, наблюдали за детьми и пугали их, транслируя через динамик отрывки из фильмов ужасов. В сентябре хакеры взломали "умный" дом семьи из штата Висконсин и напугали домочадцев воплями и непристойными песнями. Также взломали термостат и подняли температуру в доме до максимального уровня.

Как сообщало издание "Комментарии", хакеры взломали камеры видеонаблюдения в тюрьмах Таиланда.


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Источник: https://handofmoscow.com/2020/02/07/disclosed-is-a-method-of-hacking-a-bulb/
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