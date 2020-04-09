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Corona Car: в Индии автопроизводитель создал машину в форме вируса Covid-19

Шестиколесный необычный автомобиль может ехать со скоростью до 40 км/ч

сегодня, 00:16
Автор:

• Антон Корнилов

Corona Car: в Индии автопроизводитель создал машину в форме вируса Covid-19

Автопроизводитель и владелец музея автомобилей из Южной Индии разработал необычную машину — Corona Car. Об этом сообщает Times Of India.

Необычный ярко-зеленый автомобиль создан Судхакаром для распространения информации о пандемии коронавируса. По его словам, распространение Covid-19 должно быть сдержанным. Он спроектировал автомобиль в форме вируса, чтобы повысить осведомленность населения на важность социального дистанцирования.

Судхакар заявил, что если государственные учреждения заинтересуются его творением, он бы хотел использовать автомобиль так, чтобы доносить свои мысли до общества. У шестиколесного автомобиля есть только одно сиденье, а двигаться он может со скоростью до 40 км/ч. На создание вирусного автомобиля мужчине понадобились 10 дней.

В своем музее автомобилей Судхакар обычно размещает необычные модели — в форме шлема, ботинка, туалета, презерватива, бургера и множество других. Кроме того, он разработал самый маленький в мире двухэтажный автобус. Автопроизводитель считает, что сегодня важно информировать людей, чтобы они оставались дома в безопасности, а коронавирусная машина предназначена для передачи сообщения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Киеве сообщили о бомбе в Александровской больнице.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/city/hyderabad/now-a-corona-car-to-spread-awareness/articleshow/75037178.cms
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