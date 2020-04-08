Взрыв в 3 ночи: в Киеве сообщили о бомбе в Александровской больнице

В социальных сетях Киева сообщают, что в полицию около часа назад поступило сообщение о заминировании десятого корпуса Александровской больницы, где лечат больных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило сообщество "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook.

По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила (взрывчатое вещество), которые взорвутся в 3 часа ночи. В сообществе пишут, что "копы поехали проверять". Пользователи в комментариях уже раскритиковали действия "шутников" и написали, что сейчас "не время для таких пранков", хотя информация о бомбе еще не подтверждена и не опровергнута.

"Интересно, будут ли проводить эвакуацию?", — написали в сообществе.

Примечательно, что Национальная полиция на своих официальных каналах коммуникации с населением пока что не сообщала об инциденте с бомбой в Александровской больнице. До возможного "взрыва" остается более 3 часов.

Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин изменил ограничения на период карантина и разрешил работать некоторым важным объектам и категориям людей.

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