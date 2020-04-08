Взрыв в 3 ночи: в Киеве сообщили о бомбе в Александровской больнице

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В социальных сетях Киева сообщают, что в полицию около часа
назад поступило сообщение о заминировании десятого корпуса Александровской
больницы, где лечат больных коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило сообщество "Киев Оперативный" в
социальной сети Facebook.
По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила
(взрывчатое вещество), которые взорвутся в 3 часа ночи. В сообществе пишут, что
"копы поехали проверять". Пользователи в комментариях уже раскритиковали
действия "шутников" и написали, что сейчас "не время для таких пранков", хотя
информация о бомбе еще не подтверждена и не опровергнута.
"Интересно, будут ли проводить эвакуацию?", — написали в
сообществе.
Примечательно, что Национальная полиция на своих официальных
каналах коммуникации с населением пока что не сообщала об инциденте с бомбой в
Александровской больнице. До возможного "взрыва" остается более 3 часов.
Как сообщал портал "Комментарии", Кабмин изменил ограничения на период карантина и разрешил работать некоторым важным объектам и категориям
людей.
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