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Незначительное ослабление: Кабмин изменил ограничения на период карантина

Некоторые объекты и люди смогут работать даже в условиях карантина

8 апреля 2020, 22:48
Автор:

• Антон Корнилов

Незначительное ослабление: Кабмин изменил ограничения на период карантина

Сегодня, 8 апреля, Кабинет министров Украины внес изменения в постановление №211 "О противодействии распространению на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2". Об этом сообщили в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Во время карантина смогут работать объекты почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, по уборке отходов, заведения торговли строительными материалами, химчистки.

Также перестает быть обязательной самоизоляция для людей старше 60 лет, которые работают на должностях депутатов, мэров, судей, работников ВСУ, военнослужащих, госслужащих, и для людей, которые участвуют в сдерживании коронавируса и обеспечивают деятельность жизненно важных для страны предприятий и организаций.

На момент публикации в Украине коронавирусом Covid-19 заболели 1668 человек, из них 52 умерли, а 35 выздоровели.

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Как сообщал портал "Комментарии", Украина получит более 190 миллионов евро от Европейского союза на борьбу с коронавирусом.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/111
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