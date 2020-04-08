Украина получит более 190 миллионов евро от Европейского союза на борьбу с коронавирусом

Украина получит более 190 миллионов евро от Европейского союза для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19. Всего Европейский союз выделяет более 15 миллиардов евро на помощь странам-партнерам. Об этом сообщили в издании Европейская правда.

В Европейской комиссии заявили, что разработали целенаправленные планы по поддержке усилий стран-партнеров в борьбе с пандемией коронавируса. Европейский союз выделяет более 15,6 миллиардов евро из существующих ресурсов внешнеполитической службы.

Еврокомисар по вопросам политики соседства и расширения Европейского союза Оливер Варгеи рассказал, что более 3,8 миллиардов евро достанется Западным Балканам. Украина получит более 190 миллионов евро как страна Восточного партнерства для поддержки неотложных и краткосрочных потребностей.

Деньги должны помочь справиться с потенциальным кризисом в области здравоохранения, укрепить систему и смягчить последствия пандемии.

Как сообщал портал "Комментарии", японская автокомпания Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере.

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