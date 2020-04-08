Украина получит более 190 миллионов евро от Европейского союза на борьбу с коронавирусом

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Украина получит более 190 миллионов евро от Европейского
союза для борьбы с пандемией коронавируса Covid-19. Всего Европейский союз выделяет более 15 миллиардов
евро на помощь странам-партнерам. Об этом сообщили в издании Европейская
правда.
В Европейской комиссии заявили, что разработали
целенаправленные планы по поддержке усилий стран-партнеров в борьбе с пандемией
коронавируса. Европейский союз выделяет более 15,6 миллиардов евро из
существующих ресурсов внешнеполитической службы.
Еврокомисар по вопросам политики соседства и расширения
Европейского союза Оливер Варгеи рассказал, что более 3,8 миллиардов евро
достанется Западным Балканам. Украина получит более 190 миллионов евро как
страна Восточного партнерства для поддержки неотложных и краткосрочных
потребностей.
Деньги должны помочь справиться с потенциальным кризисом в области
здравоохранения, укрепить систему и смягчить последствия пандемии.
Как сообщал портал "Комментарии", японская автокомпания Toyota начала
выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере.
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