Язык

Українська

Русский

Coinspot 09.04.2020

BTC/USD

7331.75

ETH/USD

172.42

LTC/USD

46.39

НБУ 09.04.2020

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

29.95

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес новости компаний Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере
НОВОСТИ Все новости

Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере

Компания Toyota решила помогать в производстве не только аппаратов ИВЛ, но и медицинских масок

8 апреля 2020, 21:56
Автор:

• Антон Корнилов

Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере

Японская компания по производству автомобилей Toyota объявила о запуске производства медицинских масок на 3D-принтере для борьбы с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Компания планирует выпускать по 500-600 защитных масок в неделю. Об этом сообщили в издании CNN.

В компании сообщили, что будут делать все возможное для помощи в лечении и ограничении дальнейшего распространения коронавируса. По словам представителя Toyota, сегодня это главный приоритет всего мирового общества.

Ранее компания уже начала сотрудничать с производителями аппаратов искусственной вентиляции легких, которые фактически спасают жизни пациентам с Covid-19 в критическом состоянии. Toyota увеличила производство и помогает в перевозке людей, задействованных в создании аппаратов ИВЛ и лечении больных коронавирусом.

Производство масок будет базироваться в основном в Японии, но компания планирует задействовать и зарубежные заводы.

Как сообщал портал "Комментарии", американский мэр поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина, но копы нашли в баре его жену.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/world/live-news/coronavirus-pandemic-04-07-20/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...