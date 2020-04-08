Toyota начала выпускать 500-600 масок в неделю на 3D-принтере

Японская компания по производству автомобилей Toyota объявила о запуске производства медицинских масок на 3D-принтере для борьбы с распространением пандемии коронавируса Covid-19. Компания планирует выпускать по 500-600 защитных масок в неделю. Об этом сообщили в издании CNN.

В компании сообщили, что будут делать все возможное для помощи в лечении и ограничении дальнейшего распространения коронавируса. По словам представителя Toyota, сегодня это главный приоритет всего мирового общества.

Ранее компания уже начала сотрудничать с производителями аппаратов искусственной вентиляции легких, которые фактически спасают жизни пациентам с Covid-19 в критическом состоянии. Toyota увеличила производство и помогает в перевозке людей, задействованных в создании аппаратов ИВЛ и лечении больных коронавирусом.

Производство масок будет базироваться в основном в Японии, но компания планирует задействовать и зарубежные заводы.

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