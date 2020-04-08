Американский мэр поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина, но копы нашли в баре его жену

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Мэр города Олтон в штате Иллинойс, США, Брент Уокер в начале
апреля призвал жителей оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции
из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Однако полицейские нашли его жену в баре. Об этом мэр
Олтона лично сообщил на своей официальной странице в Facebook.
Карантин ввели во всем штате Иллинойс, но жители не прислушались
к рекомендациям мэра. Поэтому Брент Уокер поручил полиции разгонять вечеринки в
период карантина и другие нарушения режима самоизоляции. Основной задачей было "более
строгое соблюдение порядка" по вечерам пятницы и субботы — офицеры должны
были проверять бары и другие места для вечеринок.
Уже на следующий день после призыва мэра полиция разогнала
посетителей местного бара Hiram’s Tavern, который продолжал
работать после правительственного запрета. Среди нарушителей карантина была и
жена мэра города.
После этого мэр Олтона сам объявил о нарушении карантина
женой, а также призвал шефа полиции наказать ее по всей строгости закона, как и
любого другого нарушителя карантина. Таким образом, Брент Уокер решил своим
примером показать, что карантин и болезнь не делают исключений ни для кого,
даже для жены мэра.
Как сообщал портал "Комментарии", основатель Twitter Джек
Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд — почти треть своего
состояния.
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