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Главная Новости Мир США Американский мэр поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина, но копы нашли в баре его жену
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Американский мэр поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина, но копы нашли в баре его жену

Мэр публично извинился и призвал наказать жену по всей строгости закона

8 апреля 2020, 21:12
Автор:

• Антон Корнилов

Американский мэр поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина, но копы нашли в баре его жену

Мэр города Олтон в штате Иллинойс, США, Брент Уокер в начале апреля призвал жителей оставаться дома и придерживаться режима самоизоляции из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Однако полицейские нашли его жену в баре. Об этом мэр Олтона лично сообщил на своей официальной странице в Facebook.

Карантин ввели во всем штате Иллинойс, но жители не прислушались к рекомендациям мэра. Поэтому Брент Уокер поручил полиции разгонять вечеринки в период карантина и другие нарушения режима самоизоляции. Основной задачей было "более строгое соблюдение порядка" по вечерам пятницы и субботы — офицеры должны были проверять бары и другие места для вечеринок.

Уже на следующий день после призыва мэра полиция разогнала посетителей местного бара Hirams Tavern, который продолжал работать после правительственного запрета. Среди нарушителей карантина была и жена мэра города.

После этого мэр Олтона сам объявил о нарушении карантина женой, а также призвал шефа полиции наказать ее по всей строгости закона, как и любого другого нарушителя карантина. Таким образом, Брент Уокер решил своим примером показать, что карантин и болезнь не делают исключений ни для кого, даже для жены мэра.

Как сообщал портал "Комментарии", основатель Twitter Джек Дорси пожертвует на борьбу с коронавирусом $1 млрд — почти треть своего состояния.


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Источник: https://www.facebook.com/MayorBrantWalker/posts/1494558817371166
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