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В Японии представили надувной электронный скутер

Надувной электроскутер можно накачать за минуту с помощью электрического насоса

сегодня, 10:41
Автор:

• Зинченко Павел

В Японии представили надувной электронный скутер

В Японии был представлен надувной электронный скутер. Он достаточно компактный, чтобы хранить его в рюкзаке. Электроскутер Poimo, разработанный Токийским университетом, можно накачать за чуть более чем минуту, используя электрический насос.

Создатели заявили, что хотят создать транспортное средство, которое сводит к минимуму вероятность получения травмы в случае аварии. Тем не менее, эксперты говорят, что правила использования электронного скутера еще должны быть уточнены правительством, прежде чем такие виды транспорта можно будет считать безопасными.

Poimo имеет пять твердых съемных компонентов: два комплекта колес; электродвигатель; батарея; рули со встроенным беспроводным контроллером. Он сделан в основном из термопластичного полиуретана, который уже используется для изготовления таких изделий, как надувные матрацы. В общей сложности электроскутер весит около 5,5 кг. Но исследователи надеются уменьшить вес для последующих прототипов.

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"Мы верим, что наша надувная система мобильности, которая отличается от существующих систем мобильности и создает новое взаимодействие с людьми, будет полезна для города в будущем", - сказал Рюма Нийяма, член команды разработчиков Токийского университета.

Как сообщало издание "Комментарии", китайская компания обновила популярную модель электроскутера.


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Источник: https://www.bbc.com/news/technology-52651470
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