Китайская компания обновила популярную модель электроскутера

Mijia Scooter 1S - это новейший электрический скутер, присоединившийся к экосистеме продуктов Mi. Компания Xiaomi уже некоторое время занимается продажей ряда компактных электрических скутеров на своем внутреннем рынке в Китае, и теперь она выпустила Mijia Scooter 1S. Mijia Scooter 1S в настоящее время доступен на различных платформах электронной коммерции в Китае с возможностью международной доставки.

Mijia Scooter 1S имеет диапазон 30 км при полной зарядке с двигателем постоянного тока, рассчитанным на 3000 часов работы, согласно отчету Gizmochina. Самокат способен развивать максимальную скорость 25 км / ч и оснащен дисковыми тормозами с ABS (антиблокировочная система). Скутер весит всего 12,5 кг и может выдерживать до 100 кг нагрузки на подножку во время работы.

Самокат дополнительно имеет различные режимы работы, в том числе энергосберегающий, обычный и спортивный. Также имеется дисплей в верхней части, который служит приборной панелью. Он предоставляет различную информацию о скутере, включая скорость, батарею и любые проблемы с самокатом. Шины надувные, а самокат выполнен из авиационного алюминиевого сплава.

Небольшой размер и складной механизм делают этот самокат идеальным для поездок на короткие расстояния. Скутер уже можно купить на некоторых китайских сайтах электронной коммерции, хотя цена значительно выше при международной доставке. Пока неизвестно, когда продукт будет запущен в Индии, но Xiaomi поставляет в страну некоторые из своих уникальных экосистемных продуктов, включая недавно анонсированный Mi Robot Vacuum Mop-P.

Как сообщало издание "Комментарии", Xiaomi представит "умную" смарт-колонку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!