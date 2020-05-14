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Компания Илона Маска проложила туннель под Лас-Вегасом

Туннель компании Boring Company поможет пересечь Лас-Вегас за две минуты

сегодня, 14:07
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Илона Маска проложила туннель под Лас-Вегасом

Компания Boring Company Илона Маск завершила рытье второго туннеля под конференц-центром Лас-Вегаса, ознаменовав окончание первого этапа проекта стоимостью 52,5 млн. долларов США по созданию системы "перемещения людей" с одной стороны площади на другую. Первый из двух тоннелей был закончен в феврале. Теперь работы сосредоточятся на завершении наземных пассажирских станций на обоих концах туннелей, а также на третьей станции в центре системы. 

Когда проект будет завершен, он станет первым коммерческим транспортным проектом The Boring Company, если не брать в расчет тестовый туннель рядом со штаб-квартирой SpaceX в Хоторне, штат Калифорния. Предполагается, что Loop сможет перемещать более 4000 человек в час через туннели на различных транспортных средствах Tesla, совершая прогулку по кампусу в течении двух минут. Обычно пересечение этой територии по верху занимает около пятнадцати минут.

По словам Стива Хилла, генерального директора и президента Лас-Вегасской конвенции и Управления по делам посетителей, Loop будет перевозить пассажиров в электромобилях Model 3s, Model Xs и трамвае на платформе Model 3, который может вместить от 12 до 16 пассажиров. По словам Хилла, эти машины в конечном итоге будут проноситься через туннели автономно, но первые поездки будут осуществлятся с водителями. Транспортные средства будут следовать за "кабелепроводом" и датчиками, проложенными в туннелях. 

Как сообщало издание "Комментарии", Илон Маск рассказал о новых возможностях Cybertruck.


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Источник: https://www.theverge.com/2020/5/14/21257849/elon-musk-boring-company-las-vegas-tunnel-finished-digging
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