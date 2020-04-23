Илон Маск рассказал о новых возможностях Cybertruck

Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что электромобиль Cybertruck может даже оставаться на плаву в воде. Как долго, однако, пока что известный изобретатель не сообщил.

Способность Cybertruck держаться на воде - бесценная особенность, которая, вероятно, станет ключевым пунктом продажи для будущего автомобиля. Как указывается в твите, на который Маск недавно ответил, некоторые владельцы пикапов любят ловить рыбу, а иногда это требует переправы через ручьи, реки или затопленные районы. Тогда Cybertruck необходимо пройти через воду, не повреждая ни одного из его внутренних механизмов. Если Cybertruck сможет пробираться сквозь глубокие воды и даже немного плавать, он превзойдет обычные грузовики, которыми пользуются энтузиасты рыбалки, такие как RAM и F-Series.

Комментарии Илона Маска о том, что Cybertruck может плавать какое-то время, похоже, указывают на инцидент, произошедший в 2016 году, когда седан Model S столкнулся с глубокими паводковыми водами в туннеле. Во время инцидента водитель полностью электрического автомобиля смог покинуть этот район, используя Model S в качестве своего рода лодки.

Позже Маск заметил в своем аккаунте в Twitter, что хотя Tesla не рекомендует использовать свои транспортные средства в качестве лодки, ее электромобили могут выживать в воде в течение коротких периодов времени благодаря чувствительным компонентам, таким как их силовые водонепроницаемые агрегаты.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla обновила показатели разгона своих электромобилей.

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