Компания Tesla обновила показатели разгона своих электромобилей

Компания Tesla официально обновила оценки ускорения для седана Model S Performance и внедорожника Model X Performance. Теперь эти электромобили способны разгоняться до ста километров в час всего за 2,3 и 2,6 секунды соответственно.

Модель S Performance всегда была самым быстрым автомобилем Tesla. Поскольку компания продолжает улучшать свою трансмиссию с помощью обновлений программного обеспечения по беспроводному каналу, автомобиль продолжает экономить десятые доли секунды по сравнению с указанным временем 0–100.

Tesla вычел еще одну десятую секунды из 2,4-секундной оценки скорости 0-100 километров в час для модели Raven S Performance. Новейшие сборки флагманского седана теперь перечислены со скоростью 0-100 миль в час за 2,3 секунды, аналогично Lamborghini Huracán Performante.

Кроме того, Tesla обновила ускорение электромобиля Model X Performance, вычтя одну десятую секунды из его оценки 0-100 километров в час. Он улучшился с невероятно быстрых 2,7 секунды до еще более впечатляющих 2,6 секунды. Это похоже на ускорение на 0-100 километров в час суперкара Lamborghini Aventador SV.

Хотя неизвестно, почему оценки ускорения для обоих транспортных средств были улучшены, предположения указывают на то, что Tesla выпустила режим запуска "Cheetah Stance", который является эксклюзивным для двух ведущих автомобилей. Если бы было обновление микропрограммы для производительности, которое распространялось на все автомобили Performance, то время разгона до 0–100 километров в час у моделей 3 и Model Y Performance также снизилось бы. Тем не менее, только Model S и Model X Performance получили пересмотренный рейтинг, и оба автомобиля имеют недавно выпущенный режим запуска "Cheetah Stance" в качестве среднего уровня.

Два флагманских автомобиля Tesla оснащены аккумуляторной батареей на 100 кВт-ч, хотя Илон Маск намекнул, что в будущем будут выпущены варианты автомобиля с большими батареями. Они могут быть представлены в моделях Plaid Model S и Model X, которые, как ожидается, могут похвастаться более мощной трансмиссией, позволяющей владельцам транспортных средств выходить на трассу и не терять мощность, несмотря на то, что проезжает несколько кругов. Ожидается, что Plaid Model S будет выпущен в конце этого года, хотя еще неизвестно, будет ли официальный выпуск перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla устроила необычные гонки.

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