Электромобиль проти лошади: Tesla устроила необычные гонки

История автомобилей знает множество необычных гонок. Например, автомобиль против истребителя. Или против скоростного катера. Или против профессионального бегуна. Тепер к необычным гоночным экспериментам подключилась компания Tesla, которая организовала гонки между электромобилем Model S и конным всадником.

Одна условная "лошадиная сила" - это электрическая мощность в 0,73549875 кВт. В то же время, существуют доказанные факты, что скаковой жеребец может кратковременно развить около 15 лошадиных сил, что равно 11 кВт. Tesla Model S оснащен установкой мощностью 451 кВт или 613 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч электрокар ускоряется за невероятные 2,6 с.

Другими словами, оба участника имеют полный привод и спортивные навыки. Конь даже емеет определенное преимущество, поскольку привык маневрировать и лучше приспособен к траве. Все таки главной стихией электромобиля остается асфальтированная дорога.







Условия гонки были следующими: соперники должны преодолеть определенную дистанцию, развернуться на 180 градусов и финишировать на стартовой линии.



В результате победу одержал всадник на лошади. Электромобиль почти сразу обогнал его, но потратил много времени на разворот. У скакуна это получилось сделать без проблем и он вернулся к точке старта первым. Что ж, на этот раз кавалерия оказалась на высоте.

Как сообщало издание "Комментарии", Lamborghini вместо элитных автомобилей будет производить медицинские маски.

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