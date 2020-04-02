Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6648.09

ETH/USD

137.89

LTC/USD

39.81

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина авто Электромобиль проти лошади: Tesla устроила необычные гонки
НОВОСТИ Все новости

Электромобиль проти лошади: Tesla устроила необычные гонки

Финал необычных сорвенований оказался полной неожиданностью для зрителей

сегодня, 11:22
Автор:

• Зинченко Павел

Электромобиль проти лошади: Tesla устроила необычные гонки

История автомобилей знает множество необычных гонок. Например, автомобиль против истребителя. Или против скоростного катера. Или против профессионального бегуна. Тепер к необычным гоночным экспериментам подключилась компания Tesla, которая организовала гонки между электромобилем Model S и конным всадником.

Одна условная "лошадиная сила" - это электрическая мощность в 0,73549875 кВт. В то же время, существуют доказанные факты, что скаковой жеребец может кратковременно развить около 15 лошадиных сил, что равно 11 кВт.  Tesla Model S оснащен установкой мощностью 451 кВт или 613 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч электрокар ускоряется за невероятные 2,6 с.

Другими словами, оба участника имеют полный привод и спортивные навыки. Конь даже емеет определенное преимущество, поскольку привык маневрировать и лучше приспособен к траве. Все таки главной стихией электромобиля остается асфальтированная дорога.


Условия гонки были следующими: соперники должны преодолеть определенную дистанцию, развернуться на 180 градусов и финишировать на стартовой линии. 

В результате победу одержал всадник на лошади. Электромобиль почти сразу обогнал его, но потратил много времени на разворот. У скакуна это получилось сделать без проблем и он вернулся к точке старта первым. Что ж, на этот раз кавалерия оказалась на высоте.

Как сообщало издание "Комментарии", Lamborghini вместо элитных автомобилей будет производить медицинские маски.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/tehnologii/avto/1237972-bessmyslenno-no-kruto-gonka-tesla-model-s-protiv-loshadi
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...