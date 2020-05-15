Польская компания представила электромобиль, способный сужаться

Польский разработчик электромобилей Triggo представил свой первый одноименный электромобиль, описанный как "самый уникальный в мире" для изменяемой геометрии шасси, которая позволяет ему менять ширину колеи с 148 до 86 сантиметров, в зависимости от потребностей его окружения.

Предназначенный для обеспечения "свободы передвижения по городу", Triggo направлен на борьбу с пробками на дорогах и нехваткой парковочных мест во многих городах, что позволяет водителю не только ездить по дороге в обычном режиме, но и сжимать автомобиль в размерах, чтобы маневрировать в пробках и занимать меньше места на парковке.

Предназначенный для быстроразвивающихся секторов городской мобильности, таких как услуги робо-такси и совместное использование транспортных средств, Triggo теперь может похвастаться полнофункциональной опытной версией, готовой к коммерциализации на большинстве рынков, а серийное производство начнется уже в 2021 году.





Способный уместить одного водителя и одного пассажира, Triggo будет иметь дальность 100 километров и конкурировать в классе транспортных средств L7E. С двумя электродвигателями мощностью 10 кВт, но с уменьшенной общей мощностью 15 кВт и сменным аккумулятором мощностью 8 кВт, Triggo имеет длину 2,6 метра и переменную ширину 86 сантиметров в режиме маневрирования и 148 сантиметров в дорожном режиме. Застекленная кабина обеспечивает видимость во всех направлениях, а круг поворота 3,5 метра позволяет поворачивать даже в труднодоступных местах.

Как сообщало издание "Комментарии", чешская компания представит электромобиль в стиле ретро.

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