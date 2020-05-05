Чешская компания представит электромобиль в стиле ретро

Не каждый автомобиль должен иметь научно-фантастический вид Jaguar I-Pace или Tesla Model X. Автопроизводитель MW Motors из Чехии разрабатывает современные электрические автомобили в стиле ретро.

MW Motors Luka EV - это маленькое двухместное купе, которое выглядит так, как будто оно выехало прямо из 1960-х годов. MW Motors планирует предложить две версии Luka EV. Одна из них предусматривает четыре встроенных в ступицу двигателя, которые примерно соответствуют пространству барабанных тормозов старого образца. Каждый из четырех узловых двигателей, вместе обеспечивающих полный привод, вырабатывает 12,5 кВт (16 лошадиных сил), в общей сложности 50 кВт (67 лошадиных сил).

Отдельно модель Luka EV Traditional использует один электродвигатель с постоянным магнитом мощностью 55 кВт (74 лошадиных сил). У этой модели новая подвеска и, конечно же, более легкие колеса - недостаток компоновки с четырьмя двигателями, которая может повлиять на ход и управляемость.

Производительность так же ретро, ​​как и стиль. По словам MW Motors, версия с втулочным мотором разгоняется до 0-100 км / ч за 9,6 секунды и достигает максимальной скорости 145 км / ч. Для версии с одним двигателем он указывает 0-100 км / ч через 9.8 секунд, и максимальную скорость 140 км / ч.

Luka EV с полноприводным двигателем стоит 43 818 долларов США, а версия с обычным двигателем - 32 863 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство в Чехии.

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