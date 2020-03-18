Автомобильный гигант Škoda Auto останавливает производство в Чехии

Гигант автопроизводства в Чехии останавливает работу. В 22:00 18-го марта с заводов Škoda Auto выйдут последние машины. После чего производственная лента остановится на несколько недель. Об этом сообщил глава местного профсоюза Ярослав Повшик.

Коронавирус жестко ударил по промышленному производству в Чехии. В частности, спрос на автомобили резко упал, как на внешнем рынке, так и на внутреннем. Из-за этого концерн Volkswagen, который является владельцем Škoda Auto, решил временно закрыть заводы.

"Мы останавливаем производство на предприятиях, поскольку продажи упали, а неопределенность касательно поставок запчастей на заводы растет", прокомментировал такое решение исполнительный директор автоконцерна Герберт Дисс. При этом он не отрицает - последствия для чешской экономики могут быть печальными.

Кроме того двое из сотрудников Škoda Auto накануне подхватили коронавирус, после чего члены профсоюза потребовали устроить всем двухнедельный оплачиваемый карантин. Работники будут получать около 70% месячной зарплаты.

Пока заводы решили остановить на две или три недели: в городах Квасины, Млада Болеслав, Врхлаби. Затем будут смотреть на ситуацию. Если пандемию коронавируса удастся быстро остановить, то предприятия вернуться к обычному режиму работы.

Пока в Чехии зафиксировано 434 случая заболевания коронавирусом Covid-19.

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