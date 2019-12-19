Смарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок

23 октября компания Huawei официально выпустила очки Huawei VR Glass с виртуальной реальностью. Продукт был анонсирован по цене около 430 долларов США по текущему обменному курсу. Сегодня эта гарнитура наконец выходит на рынок. Кроме того, она получила дополнительные функции и детали.

VR-стекло Huawei весит всего 166 грамм при толщине системы линз около 26,6 мм. По словам компании, это огромный скачок по сравнению с современными VR-гарнитурами с точки зрения легкости. В стекле Huawei VR используется оптическая система с ультракоротким фокусом, трехступенчатая складывающаяся оптическая линия и высокоточная калибровка с 5 пикселями. Очки можно отрегулировать для тех, кто страдает близорукостью в диапазоне от 0 до 700 градусов. При этом адаптивное расстояние между зрачками составляет от 55 до 71 мм. Гарнитура также имеет дышащую теневую маску, что делает ее более удобной для ношения и наслаждения содержимым.

Другие важные характеристики включают разрешение экрана 3200 × 160 для PPI до 1058. Также имеется поле зрения 90 градусов и переменная частота обновления 70/90 Гц. Гарнитура поддерживает трехмерные звуковые эффекты, режим гигантского экрана IMAX и режим проекционного экрана мобильного телефона VR. В то же время, что касается контента, Huawei предоставит 30000 часов видео VR, более 100 игр Mobile VR и тысячи игр VR для компьютеров (игры 6DoF).

Напомним, что в первом квартале 2019 года мировые поставки гарнитур AR / VR увеличились на 27,2% в годовом исчислении. Будет ли он продолжать расти в 2020 году покажет время.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei планирует построить собственный завод в Европе.



