Компания Huawei планирует построить собственный завод в Европе

Китайский технологический гигант Huawei планирует построить собственный завод по производству комплектующих в Европе, сообщил председатель правления компании Лян Хуа. В этом году правительство США занесло компанию в свой черный список, назвав ее угрозой для национальной безопасности.

"В будущем мы планируем изготовить наши собственные компоненты на производственной площадке в Европе. Мы проводим технико-экономическое исследование, чтобы открыть для новый завод. Выбор страны будет зависеть от этого исследования", - рассказал Лян изданию AFP. Председатель правления Huawei отметил, что это произойдет довольно скоро. Он также добавил, что в области технологий 5G компания "уже не зависит от поставок чипов и других компонентов от американских компаний".

Huawei и 68 ее филиалов были включены в черный список США в мае после того, как администрация Трампа заявила, что технический гигант является инструментом китайской разведки. И официальный Пекин, и Huawei отвергли это обвинение. Запрет Вашингтона означает, что компания должна получить разрешение на покупку любых американских компонентов, необходимых для производства своей продукции. С тех пор Huawei удалось начать производство устройств без американских деталей, заменив их компонентами, поставляемыми в других местах.

Министерство торговли США сняло некоторые ограничения до августа, что позволило Huawei поддерживать и обновлять существующие сети и телефоны. С тех пор китайская фирма получила еще две отсрочки от правительства США.

Как сообщало издание "Комментарии", Huawei поможет развернуть 5G-сеть в Норвегии.