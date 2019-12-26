Компания Apple выпустит игровую версию компьютера Mac

Apple уже протоптала дорожку в игровой рынок, когда создала онлайн-сервис Apple Arcade. Ходят слухи, что компания планирует развивать успех.

Сайт Patently Apple сообщает, что компания из Купертино намеревается выпустить новую версию компьютера Mac. Она будет нацелена на аудиторию киберспортсменов. Источник по не сообщает подробностей о характеристиках. Известно лишь, что его покупка обойдется в $5 000. Также остается неизвестным, будет ли это классический Mac в виде моноблока или Macbook с увеличенным экраном.

По сообщениям источника, в процессе работы над "игровым Mac", компания будет сотрудничать с заводом Quanta, поставщиков микросхем TSMC, производителем корпусов Hongzhun и компанией Kecheng, которая производит блоки питания Delta и Lite-On, фабрикой проводов Liangwei и другими фирмами.

Представить "игровой Mac" должны в июне 2020 года на конференции Worldwide Developers’ Conference (WWDC). Apple уже освоила игровое направление на мобильных устройствах. Теперь настало время для занятия старших платформ. По оценкам IDC в третьем квартале 2019 года реализовано около 10 млн игровых настольных ПК и ноутбуков, что на 10,1% больше по сравнению с третьей четвертью 2018-го года.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple может создать собственную сеть спутниковой связи.