Компания Apple может создать собственную сеть спутниковой связи

В новом отчете Bloomberg утверждается, что компания Apple работает над спутниковой технологией для передачи данных на устройства пользователей. Она может начать новую инициативу с использованием этой технологии в течение пяти лет.

По словам Bloomberg, проект "еще ранний и может быть прекращен". Также не ясно, какова конечная цель Apple. Неизвестно, хочет ли компания разработать свои собственные спутники или просто использовать спутниковые данные партнеров. Однако, имея в руках эту технологию, производитель iPhone может сделать ряд полезных вещей. Это могло бы улучшить обслуживание карт и отслеживание местоположения, или увеличить мобильный прием и охват интернета для устройств компании, делая ее более независимой от операторов.

Bloomberg сообщает, что в настоящее время в Apple работает около дюжины инженеров, но она постоянно доукомплектовуется. По сообщениям, команду возглавляют двое инженеров по аэрокосмической промышленности Майкл Трела и Джон Фенвик, которые ранее работали в Skybox Imaging, фирме по созданию спутниковых изображений, которую в 2014 году приобрел Google. В компании Google Трела и Фенвик работали над спутниками и космическими кораблями, прежде чем перейти к Apple в 2017 году.

Эти сообщения являются предварительными, но Apple, конечно, не единственная технологическая компания, проявляющая интерес к спутникам. Эта отрасль переживает период возрождения, поскольку новые технологии позволили сократить расходы. И SpaceX, и Amazon работают над своими собственными инициативами по обеспечению покрытия интернета через спутник, и начали запуск созвездий из тысяч спутников на низкую околоземную орбиту.

Будут или нет спутники Apple летать, еще неизвестно. Но Bloomberg сообщает, что генеральный директор Apple Тим Кук проявил интерес к проекту - потенциально положительный знак, когда компания увеличивает расходы на исследования и разработки (рост на 14 процентов в 2019 году до 16 миллиардов долларов).

Как сообщало издание "Комментарии", Apple запатентовала важную функцию для iPhone 12.