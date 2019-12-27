Компания Huawei собирается выпустить наушники NovaBuds

Согласно новому отчету, производитель смартфонов Huawei подал заявку на новую торговую марку для устройства, которое напоминает пару наушников синего цвета. Название Huawei NovaBuds было зарегистрировано в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза) в категории гарнитур.

В частности, приложение торговой марки Huawei NovaBuds включает в себя определенные теги, такие как игровая гарнитура с виртуальной реальностью, гарнитура для мобильного телефона, наушники-вкладыши и многое другое. На данный момент заявка на товарный знак все еще находится на рассмотрении. Ожидается, что NovaBuds - действительно беспроводные наушники от китайского технологического гиганта.

К сожалению, дополнительная информация в настоящее время неизвестна. Более тонкие детали, такие как дизайн и технические характеристики, не были раскрыты. Придется подождать официального объявления, чтобы узнать, будет ли это выход Huawei для захвата популярного рынка беспроводных наушников. В настоящее время Apple с ее серией AirPods находится на вершине категории беспроводных устройств, поэтому в ближайшем будущем торговая марка NovaBuds может стать жизнеспособной альтернативой.

Как сообщало издание "Комментарии", cмарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок.