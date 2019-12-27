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Компания Huawei собирается выпустить наушники NovaBuds

Huawei подал заявку на новую торговую марку для своих новых наушников NovaBuds

сегодня, 17:57
Автор:

• Зинченко Павел

Согласно новому отчету, производитель смартфонов Huawei подал заявку на новую торговую марку для устройства, которое напоминает пару наушников синего цвета. Название Huawei NovaBuds было зарегистрировано в EUIPO (Бюро интеллектуальной собственности Европейского Союза) в категории гарнитур.

В частности, приложение торговой марки Huawei NovaBuds включает в себя определенные теги, такие как игровая гарнитура с виртуальной реальностью, гарнитура для мобильного телефона, наушники-вкладыши и многое другое. На данный момент заявка на товарный знак все еще находится на рассмотрении. Ожидается, что NovaBuds - действительно беспроводные наушники от китайского технологического гиганта.

К сожалению, дополнительная информация в настоящее время неизвестна. Более тонкие детали, такие как дизайн и технические характеристики, не были раскрыты. Придется подождать официального объявления, чтобы узнать, будет ли это выход Huawei для захвата популярного рынка беспроводных наушников. В настоящее время Apple с ее серией AirPods находится на вершине категории беспроводных устройств, поэтому в ближайшем будущем торговая марка NovaBuds может стать жизнеспособной альтернативой.

Как сообщало издание "Комментарии", cмарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок.

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Источник: https://www.gizmochina.com/2019/12/27/huawei-novabuds-trademarked-an-upcoming-wireless-earphones/
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