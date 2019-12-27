Компания Huawei собирается выпустить наушники NovaBuds

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6 373.7686
ETH/USD
200.8669
LTC/USD
51.7762
USD/UAH
23.56
EUR/UAH
26.24
RUB/UAH
0.372
Согласно
новому отчету, производитель смартфонов Huawei подал заявку на новую торговую
марку для устройства, которое напоминает пару наушников синего цвета. Название
Huawei NovaBuds было зарегистрировано в EUIPO (Бюро интеллектуальной
собственности Европейского Союза) в категории гарнитур.
В частности,
приложение торговой марки Huawei NovaBuds включает в себя определенные теги,
такие как игровая гарнитура с виртуальной реальностью, гарнитура для мобильного
телефона, наушники-вкладыши и многое другое. На данный момент заявка на
товарный знак все еще находится на рассмотрении. Ожидается, что NovaBuds -
действительно беспроводные наушники от китайского технологического гиганта.
К сожалению, дополнительная информация в настоящее время неизвестна. Более тонкие детали, такие как дизайн и технические характеристики, не были раскрыты. Придется подождать официального объявления, чтобы узнать, будет ли это выход Huawei для захвата популярного рынка беспроводных наушников. В настоящее время Apple с ее серией AirPods находится на вершине категории беспроводных устройств, поэтому в ближайшем будущем торговая марка NovaBuds может стать жизнеспособной альтернативой.
Как сообщало издание "Комментарии", cмарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок.
Новости партнеров
Новости