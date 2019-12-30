На компанию Apple подали в суд за нарушение патента

Кардиолог из Нью-Йоркского университета утверждает, что Apple Watch использует его запатентованное изобретение для мониторинга сердцебиения и хочет получить компенсацию.

Доктор Джозеф Визель, который преподает в Медицинской школе Нью-Йоркского университета, подал иск против технологического гиганта в федеральный суд в Бруклине. Визель утверждает, что Apple Watch нарушает его патент на метод обнаружения нерегулярного сердцебиения.

Apple продвигает функцию в "умных" часах, которая может измерять частоту сердечных сокращений пользователя и может предоставлять уведомления о нерегулярном пульсе. Бизнес-сегмент, который включает в себя Apple Watch, Apple TV и наушники Beats, является самой быстрорастущей категорией компании и принес более 24 миллиардов долларов продаж в финансовом году, который закончился в сентябре.





Визель сказал, что его изобретение охватило "новаторские этапы" в выявлении мерцательной аритмии путем мониторинга "нерегулярных ритмов пульса из последовательности временных интервалов". Он сказал, что впервые связался с Apple в сентябре 2017 года, предоставив калифорнийской компании из Купертино подробную информацию о патенте. Apple "отказалась добросовестно вести переговоры, чтобы избежать этого судебного иска", утверждает Визель. Он хочет, чтобы суд обязал Apple выплатить ему гонорары. Кроме того, от требует запретить компании использовать его изобретение без разрешения.

Как сообщало издание "Комментарии", британец получил условный срок за попытку шантажировать Apple.