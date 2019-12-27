Британец получил условный срок за попытку шантажировать Apple

22-летний мужчина признался, что пытался шантажировать компанию Apple, утверждая, что у него есть доступ к миллионам учетных записей iCloud. Керем Альбайрак из северного Лондона пригрозил стереть 319 миллионов учетных записей, если Apple не передаст ему подарочные карты iTunes стоимостью 100 000 долларов.

Но расследование показало, что Албайрак не скомпрометировал системы Apple. Он был приговорен к двум годам условного тюремного заключения и 300 часам неоплачиваемой работы. В марте 2017 года Альбайрак отправил электронное письмо сотрудникам службы безопасности Apple, утверждая, что он взломал миллионы учетных записей iCloud. Он разместил на YouTube видео, на котором показал, как взломал два аккаунта.

Он пригрозил продать информацию об учетной записи, выгрузить свою базу данных онлайн и сбросить настройки учетных записей, если Apple не выполнит требование о подарочной карте iTunes. Албайрак также сказал, что примет криптовалюту на сумму 75 000 долларов, но позже увеличил ее до 100 000 долларов. Он был арестован в своем доме на севере Лондона примерно через две недели после отправки угрозы.

Компания Apple расследовала его заявления, но не нашла доказательств того, что ее системы были скомпрометированы. Национальное криминальное агентство Великобритании обнаружило, что Албайрак собирал адреса электронной почты и пароли от других служб, которые ранее были обнаружены в результате взлома данных. Затем он проверял, использовал ли кто-нибудь одно и то же имя пользователя и пароль для своей учетной записи iCloud. Этот тип атаки, известный как заполнение учетных данных, может быть автоматизирован для ускорения процесса.

В дополнение к 300 часам неоплачиваемой работы, на него нацепили электронный браслет сроком на шесть месяцев.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Apple выпустит игровую версию компьютера Mac.







