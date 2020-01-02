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Компания Bosch представила новую разработку для смарт-очков

Новое решение компании Bosch позволит создавать более легкие и более стильные смарт-очки

сегодня, 14:02
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Bosch недавно анонсировала Smartglasses Light Drive, новое готовое к использованию решение для производителей устройств. Оно позволит им создавать меньшие, более легкие и более стильные смарт-очки. Решение Bosch Smartglasses Light Drive также будет работать с изогнутыми и корректирующими линзами. Прозрачность в течение всего дня, меньший размер на 30% по сравнению с другими смарт-очками, вес менее 10 грамм и способность доставлять яркие изображения даже под прямыми солнечными лучами - это лишь часть основных преимуществ Smartglasses Light Drive.

В отличие от Microsoft HoloLens, это новое решение от Bosch - это просто расширение дисплея смартфона или "умных" часов. Пользователь может использовать эти смарт-очки для следующих целей: оперативная информация по громкой связи в минималистском формате; навигация, звонки и уведомления; будильники, напоминания календаря; платформы обмена сообщениями, такие как WhatsApp и WeChat; ежедневная информация на основе заметок, например, список дел и список покупок; конфиденциальность, только для глаз пользователя, невидимая для других.

Световой накопитель состоит из технологического стека оптических, вычислительных и сенсорных компонентов Bosch. Оптические системы включают в себя зеркала микроэлектромеханической системы (MEMS) с контроллером ASIC, которые точно направляют маломощный луч света в глаз пользователя.

Как сообщало издание "Комментарии", смарт-очки Huawei VR Glass вышли на рынок.

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Источник: https://mspoweruser.com/bosch-announces-new-solution-to-enable-smaller-lighter-more-stylish-smartglasses/
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