Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.12.2019

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 03.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
НОВОСТИ Все новости

Компания Samsung представит "умный" холодильник Family Hub

Компания Samsung представит холодильник, который может сам предложить необходимые продукты

сегодня, 13:11
Автор:

• Зинченко Павел

Компании Samsung и LG представят в этом году холодильники с дополнительными возможностями искусственного интеллекта на выставке CES 2020. В последнем выпуске холодильники Samsung  Family Hub и LG InstaView ThinQ оснащены AI-камерами, позволяющими идентифицировать пищу. Идея заключается в том, что камеры могут сканировать то, что находится внутри, и сообщать пользователям о том, чего им не хватает. Они даже могут предлагать блюда на основе ингредиентов, которые у них есть.

"Умный" холодильник Samsung Family Hub был впервые представлен на CES 2016, и с тех пор компания выпускает обновленные итерации с поддержкой Bixby, интеграцией SmartThings и колонками AKG. В последней версии добавлены обновления программного обеспечения, позволяющие распознавать изображения AI в его камерах View Inside.

Раньше камеры позволяли пользователям видеть то, что у них в холодильниках, со своих смартфонов. Это полезная функция, если вы оказались в продуктовом магазине и не можете вспомнить, что вам нужно, чтобы запастись. Предполагается, что с обновлениями с поддержкой AI Family Hub самостоятельно подготовит для вас эти рекомендации, определяя, каких ингредиентов у вас не хватает. 

Обновления программного обеспечения также включают в себя улучшенное планирование питания с помощью Whisk, технологического стартапа Samsung, приобретенного в прошлом году. Whisk позволяет пользователям планировать питание на срок до недели, а затем создает "умные" списки покупок с использованием ингредиентов, которые применяются к нескольким рецептам.

LG демонстрирует две модели своих холодильников InstaView, каждая из которых оснащена 22-дюймовым дисплеем, который может стать прозрачным, чтобы пользователи могли видеть, что находится внутри, не открывая дверь и не выпуская холодный воздух. 

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung создала искусственного человека.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theverge.com/2020/1/2/21046822/samsung-lg-smart-fridge-family-hub-instaview-thinq-ai-ces-2020
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...