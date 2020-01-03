Компания Samsung представит "умный" холодильник Family Hub

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Компании Samsung и LG представят в этом году холодильники с дополнительными возможностями искусственного интеллекта на выставке CES 2020. В последнем выпуске холодильники Samsung Family Hub и LG InstaView ThinQ оснащены AI-камерами, позволяющими идентифицировать пищу. Идея заключается в том, что камеры могут сканировать то, что находится внутри, и сообщать пользователям о том, чего им не хватает. Они даже могут предлагать блюда на основе ингредиентов, которые у них есть.
"Умный" холодильник Samsung Family Hub был впервые представлен
на CES 2016, и с тех пор компания выпускает обновленные итерации с поддержкой
Bixby, интеграцией SmartThings и колонками AKG. В последней версии добавлены
обновления программного обеспечения, позволяющие распознавать изображения AI в
его камерах View Inside.
Раньше камеры позволяли пользователям видеть то, что у них в
холодильниках, со своих смартфонов. Это полезная функция, если вы оказались в
продуктовом магазине и не можете вспомнить, что вам нужно, чтобы запастись.
Предполагается, что с обновлениями с поддержкой AI Family Hub самостоятельно
подготовит для вас эти рекомендации, определяя, каких ингредиентов у вас не
хватает.
Обновления программного обеспечения также включают в себя улучшенное
планирование питания с помощью Whisk, технологического стартапа Samsung,
приобретенного в прошлом году. Whisk позволяет пользователям планировать
питание на срок до недели, а затем создает "умные" списки покупок с
использованием ингредиентов, которые применяются к нескольким рецептам.
LG демонстрирует две модели своих холодильников InstaView, каждая из которых оснащена 22-дюймовым дисплеем, который может стать прозрачным, чтобы пользователи могли видеть, что находится внутри, не открывая дверь и не выпуская холодный воздух.
Как сообщало издание "Комментарии", Samsung
создала искусственного человека.
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