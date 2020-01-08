Китайский бренд представил новую серию фитнес-гаджетов

Китайский бренд Huami, одна из крупнейших мировых компаний в области носимых технологий, поразила индустрию и потребителей на CES 2020 в Лас-Вегасе. Компания представила шесть новых продуктов: футуристическое погружение в фитнес Amazfit HomeStudio; складную беговую дорожку Amazfit AirRun; беспроводные фитнес-наушники с дизайном Clip-to-Go, Amazfit PowerBuds; комфорт-сон и мониторинг здоровья Amazfit ZenBuds; недавно выпущенные часы для активного отдыха Amazfit T-Rex; обновленное издание Amazfit Bip S.

В знак признания этих новаторских инноваций и лидерства Amazfit в области интеллектуальных носимых устройств, Huami Amazfit получила две высшие награды от IDG (International Data Group): "Самое достойное внимания интеллектуальное инновационное предприятие в области носимых устройств" за свои ведущие в отрасли инновации и "Лучшее в отрасли" за недавно анонсированные наушники Amazfit PowerBuds.

Председатель совета директоров и главный исполнительный директор Ван Хуан заявил: "Расширяя наш опыт в области технологий для здоровья и фитнеса, Amazfit демонстрирует собственное видение будущего фитнеса в следующем десятилетии и показывает, как здоровье и технологии могут объединиться в 2020 году и в дальнейшем".

Как сообщало издание "Комментарии", Huami представит серию новых спортивных гаджетов.