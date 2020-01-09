Китайская компания выпустила прозрачную звуковую колонку

Компания Xiaomi выпустила колонку MORROR ART с прозрачным Bluetooth-динамиком. Он оснащен 21,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1080. Динамик поставляется с покрытием из стекла AR, которое является стеклом с высоким коэффициентом пропускания, используемым в витринах музеев. Стекло имеет отличную прозрачность. Создается ощущение, что его не существует. Колонка также объединена с технологией подсветки от японской корпорации Mitsubishi, которая позволяет экрану отображать яркость, удобную для глаз в темноте и которой можно наслаждаться ночью.

В динамике используется корпус из алюминиевого сплава серии 6, в котором сочетаются процессы пескоструйной обработки и анодирования. Оболочка устойчива к окислению и коррозии, а также имеет поверхностную текстуру высокого уровня. Динамик имеет размеры 525 мм x 140 мм x 322 мм и весит 10 кг.

Прозрачный Bluetooth-динамик MORROR ART использует уникальный динамик. Конструкция похожа на длинную и свободную "воздушную пружину", которая значительно улучшает отклик динамика. Динамик оснащен обновляемым 32-битным блоком управления и настроен экспертами по субъективной акустической отладке. Он поддерживает три режима настройки (режим высокой четкости, режим приятного голоса и режим ритма). Также можно легко управлять различными музыкальными стилями.

Продукт будет продаваться за $ 546. Поставки спонсорам стартуют с 31 января.

Как сообщало издание "Комментарии", в камерах безопасности Xiaomi Mijia обнаружили серьезный дефект.