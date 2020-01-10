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Компания Sony рассказала об уникальных функциях новой игровой консоли

Нулевое время загрузки, 3D-аудио и другие улучшения на новой приставке Sony

сегодня, 11:39
Автор:

• Зинченко Павел

Игровая приставка PlayStation 5 будет иметь уникальные функции, которые отличают ее от предидущих консолей. Об этом заявил Джим Райан (генеральный директор Sony Interactive Entertainment) в интервью изданию Business Insider Japan.

"Каждый раз, когда появляется новая консоль, улучшаются процессор и графика. Конечно, это привлекательные элементы, но мы также должны иметь свои особенности. Мы уже подтвердили использование твердотельного блока памяти. Кроме того, почти нулевое время загрузки. Єто важное изменение. 3D-аудио и поддержка тактильной обратной связи контроллера также являются элементами, которые после тестирования удивят вас масштабами изменений" - сообщил Райан.

Во время интервью генеральный директор Sony Interactive Entertainment также рассказал о сходстве логотипов PS4 и PS5. Он заявил, что выбор сохранения одинакового дизайна исходит из желания придать чувство согласованности всем продуктам бренда PlayStation. Также он подтвердил поддержку PlayStation 4 после дебюта новой консоли.

"Существует более 100 миллионов владельцев PlayStation 4. У них есть сообщество. Мы обязаны поддерживать их счастливыми, заинтересованными и увлеченными" - сообщил гендиректор Sony.

Напомним, что PlayStation 5 дебютирует на Рождество 2020 года. Первой игрой, доступной для будущей консоли, станет Godfall

Как сообщало издание "Комментарии", Sony запатентовала беспроводную гарнитуру к PlayStation 5.

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Источник: https://www.gizchina.com/2020/01/09/playstation-5-will-have-unique-unannounced-features/
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