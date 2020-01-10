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Компания Realme представит свой первый фитнес-браслет

Стали известны характеристики первого фитнес-браслета Realme

сегодня, 14:08
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Realme готовит к запуску свой первый фитнес-браслет. Генеральный директор Realme Мадхав Сет продемонстрировал его на сцене во время недавней презентации в Индии. Тем не менне, основная информация о нем пока известна только из тизера.

Тизер сообщает, что предстоящий фитнес-браслет Realme будет доступен в варианте желтого цвета. Аналогично Honor Band 5 и Mi Band 4, фитнес-трекер Realme может также иметь AMOLED-дисплей. Он может предложить все основные функции отслеживания фитнеса, включая режим сна. Фитнес-браслет Realme может также предложить поддержку датчика сердечного ритма.

На данный момент неизвестно, какими могут быть особенности и технические характеристики фитнес-браслета Realme. Ожидается, что бренд представит свой первый "умный" фитнес-браслет в первой половине этого года. Тизер также подтвердил, что Realme скоро выпустит свой носимый фитнес-трекер в Индии. 

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Стоит отметить, что Realme не будет первым производителем смартфонов, который запустит фитнес-браслет в Индии. Ряд производителей смартфонов, включая Xiaomi, Honor, Lenovo, Intex и многие другие, выпустили на рынок свои собственные фитнес-браслеты. Realme также, вероятно, будет соперничать с Xiaomi Mi Band 4, чтобы выйти на высококонкурентный рынок. 

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представила новый бюджетный смартфон.

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Источник: https://www.bgr.in/wearables/realme-fitness-band-soon-coming-to-india-launch-teased-by-madhav-sheth-868793/
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