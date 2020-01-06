Компания Realme представила новый бюджетный смартфон

Смартфон Realme 5i был запущен в понедельник во Вьетнаме. Он является слегка разбавленной версией Realme 5. Realme 5i имеет установку с четырьмя задними камерами, которая включает в себя специальные широкоугольные и макросъемочные камеры. Он оснащен батареей емкостью 5000 мАч и спортивным 6,52-дюймовым дисплеем с водяной насечкой. Realme 5i работает на базе Qualcomm Snapdragon 665 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. После запуска во Вьетнаме Realme 5i был официально подтвержден для запуска в Индии 9 января.

Стоимость Realme 5i составляет 11 500 рупий для базового варианта с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ хранилища. Модель высшего уровня с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ хранилища была оценена в 13 500 рупий. Новый телефон Realme поставляется в сине-зеленом цвете и теперь продается во многих онлайн-магазинах во Вьетнаме.

Realme 5i с двумя SIM-картами работает под управлением Android Pie с ColorOS 6.0.1. Он оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + (720 x 1600 пикселей) с водяной насечкой, контрастностью 1200: 1 и Corning Gorilla Glass 3+ для защиты. Дисплей имеет соотношение экрана к телу 89 процентов и, как утверждается, обеспечивает 480 нит пиковой яркости. Новый телефон Realme питается от восьмиъядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665 SoC в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти.

Realme 5i содержит четыре камеры заднего вида, которые включают в себя основную 12-мегапиксельную камеру с диафрагмой f / 1.8. Также есть вспомогательные 8-мегапиксельная широкоугольная камера с объективом f / 2.25 и углом обзора 118,9 градусов, 2-мегапиксельная портретная камера и 2-мегапиксельная макро-камера с 4-см крупным планом. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера с апертурой f / 2.0. Функции камеры включают 4K-захват видео со скоростью 30 кадров в секунду, замедленную запись видео со скоростью 120 кадров в секунду и супер ночной режим.

Как сообщало издание "Комментарии", Realme представит новый флагман в начале 2020 года.



