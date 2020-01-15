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Компания Sony представила новый держатель для камеры

Sony разработала держатель для камеры с беспроводной рукояткой

сегодня, 16:35
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Sony представила компактную беспроводную съемочную рукоятку для своей линейки беззеркальных камер: Sony GP-VPT2BT. Эта ручка подключается к камере пользователя через Bluetooth, имеет встроенный штатив и несколько элементов управления для беспроводной активации камеры.

Чтобы дополнить свою растущую линейку беззеркальных камер, Sony представила GP-VPT2BT. Эта беспроводная рукоятка для съемки, которая используется в качестве небольшой подставки. Она подключается к камере по беспроводной связи через Bluetooth. Рукоять совместима с различными камерами, включая Sony Alpha α9 II, α9, α7R IV, α7R III, α7 III, α6600, α6400, α6100 и RX100 VII и RX0 II.


Чтобы прикрепить камеру к рукоятке Sony GP-VPT2BT, есть один винт 1/4 ″ -20, который пользователь прикрепляет к камере, поворачивая колесико. Под креплением камеры находится небольшой откидной переключатель, который позволяет быстро повернуть камеру на 180 ° и войти в "режим селфи". Наконец, если вы хотите отрегулировать угол наклона камеры, на боковой поверхности рукоятки есть переключатель, благодаря которому пользователь сможет наклонять камеру вверх и вниз.

Sony утверждает, что ее беспроводная ручка защищена от пыли и влаги. На данный момент очень мало информации о батарее и ожидаемом сроке службы Sony GP-VPT2BT. 

Как сообщало издание "Комментарии", разработчик видеоигр Sony пересматривает свою стратегию.


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Источник: https://www.cinema5d.com/sony-gpvpt2bt-wireless-remote-mirrorless-cameras/
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