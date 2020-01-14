Разработчик видеоигр Sony пересматривает свою стратегию

Компания Sony не примет участия в игровой выставке Electronic Entertainment Expo из-за разработки новой стратегии. Таким образом анонс игровой приставки PlayStatin 5 в очередной раз переносится.

Как сообщает GamesIndustry.biz, компания пропускает выставку уже второй год подряд, поскольку она не вписывается в обновленную стратегию Sony на 2020 год. В свою очередь, компания намерена посетить множество других потребительских мероприятий, чтобы продемонстрировать игры, которые разрабатываются для игровых приставок PS4 и PS5.

"Мы очень уважаем ESA как организацию, но E3 2020 не является подходящим местом для того, на чем мы сосредоточены в этом году… Мы будем действовать согласно нашей глобальной стратегии проведения мероприятий в 2020 году", - заявил официальный представитель компании.

Скорее всего, Sony окончательно убедилась, что может обойтись и без E3. Со времен анонса первой PlayStation площадка служила местом для раскрытия интересных подробностей о новых консолях. По мнению некоторых экспертов, именно презентация на E3 2013 помогла компании вырвать лидерство у Xbox.





Возможно, с пропуском E3 все гораздо сложнее. Если верить журналисту Джейсону Шрайеру, то Sony поссорилась с организаторами выставки из Ассоциации развлекательного программного обеспечения (ESA). Шрайер также сообщил, что компания может анонсировать PlayStation 5 в рамках собственного мероприятия или показать приставку на PlayStation Experience.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony рассказала об уникальных функциях новой игровой консоли.

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