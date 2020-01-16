Китайская компания представила "умный" кондиционер

Xiaomi выпустила "умный" кондиционер в Китае. Компания утверждает, что ее новый кондиционер превосходит современные стандарты энергоэффективности в отрасли. Если верить компании, новый кондиционер сэкономит 20 процентов энергии по сравнению с другими кондиционерами на рынке. Он называется Xiaomi Smartmi Air Conditioner A, который имеет класс эффективности 3 и более низкое значение APF.

Xiaomi предлагает свой новейший "умный" кондиционер в двух вариантах, включая 1 тонну и 1,5 тонны. Этот "умный" кондиционер от Xiaomi стоит от 2299 юаней. Вторая модель будет стоить 2699 юаней. Кондиционер поддерживает голосовые команды через Xiao AI. Таким образом, пользователи смогут контролировать температуру этого кондиционера, включать и выключать его с помощью голосовых команд.

Одним из основных преимуществ этого кондиционера Xiaomi является его энергоэффективность. "Кондиционер китайского технологического гиганта имеет значение APF (годовой коэффициент полезного действия), равное 4,65. Это лучше, чем текущий китайский стандарт энергоэффективности, равный 4,5", - сообщает портал Gizmochina. Это в основном означает, что чем выше значение APF, тем выше будет энергоэффективность кондиционера. Преобразователь частоты имеет класс энергоэффективности класса 1, поскольку он поддерживает новый двигатель с преобразованием частоты постоянного тока.









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