Без помощи полиции: украинец вернул через приложение забытый в такси iPhone

Житель украинской столицы без помощи правоохранителей вернул через приложение забытый в такси смартфон. Как передает издание УНИАН, в новогоднюю ночь киевлянин воспользовался услугами такси Uber, и после завершения поездки обнаружил, что забыл свой iPhone XS Max в салоне автомобиля. Тогда мужчина обратился к водителю за помощью, однако тот сообщил, что не нашел смартфон в салоне своего авто. Позже выяснилось, что устройство, оставленное на сидении такси, пытались продать через интернет, на сайте OLX.

Со слов владельца телефона, на гаджете была включена функция Find my iPhone, с помощью которой удалось восстановить номер. А вот в полицию, чтобы поскорее найти устройство, киевлянин решил не обращаться. Спустя некоторое время мужчина начал получать уведомления о попытках взломать Apple ID: "Сам пароль, очевидно, уже разблокировали, и пытались стереть с него мои данные. Неприятно понимать, что куча твоей информации сейчас находится в руках не самого приятного существа", – поделился владелец смартфона. Еще через день на почту мужчины поступило сообщение от неизвестной женщины: "Вы телефон не теряли?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что полиция сумела найти угнанный автомобиль с помощью функции Find My iPhone.

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