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Американский бренд анонсировал бюджетные беспроводные наушники

Наушники Noise Shot Neo оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, 9-миллиметровыми драйверами и обеспечивают шесть часов воспроизведения

21 января 2020, 13:27
Автор:

• Зинченко Павел

Бренд Noise, известный своими носимыми продуктами, объявил о запуске своих очередных беспроводных наушников в Индии. Беспроводные вкладыши, получившие название Noise Shot Neo, продаются по цене 2499 рупий.

Интересно, что во время мероприятия Amazon Great Indian Sale пользователи могут получить беспроводные наушники со скидкой в 300 рупий. Беспроводные наушники оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, с помощью которого можно управлять музыкой, громкостью, принимать, завершать или отклонять вызовы, активировать персонального помощника и многое другое. Наушники оснащены 9-миллиметровыми драйверами, которые, по утверждению компании, обеспечивают насыщенный звук и глубокие басы.

Компания утверждает, что беспроводные наушники Noise Shot Neo обеспечивают до шести часов воспроизведения. Они также поставляются с зарядным чехлом на 400 мАч, который обеспечивает дополнительные 12 часов автономной работы. Это означает, что с беспроводными наушниками можно получить до 18 часов резервного копирования. Наушники имеют сертификат IPX5, что говорит об их водонепроницаемости. Они поставляются с загруженной опцией подключения Bluetooth 5.0.

Как сообщало издание "Комментарии", Louis Vuitton выпустил новые беспроводные наушники.


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Источник: https://www.themobileindian.com/news/noise-shots-neo-wireless-earbuds-launched-in-india-for-rs-2499-29444
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