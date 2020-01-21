Американский бренд анонсировал бюджетные беспроводные наушники

Бренд Noise, известный своими носимыми продуктами, объявил о запуске своих очередных беспроводных наушников в Индии. Беспроводные вкладыши, получившие название Noise Shot Neo, продаются по цене 2499 рупий.

Интересно, что во время мероприятия Amazon Great Indian Sale пользователи могут получить беспроводные наушники со скидкой в 300 рупий. Беспроводные наушники оснащены интуитивно понятным сенсорным управлением, с помощью которого можно управлять музыкой, громкостью, принимать, завершать или отклонять вызовы, активировать персонального помощника и многое другое. Наушники оснащены 9-миллиметровыми драйверами, которые, по утверждению компании, обеспечивают насыщенный звук и глубокие басы.

Компания утверждает, что беспроводные наушники Noise Shot Neo обеспечивают до шести часов воспроизведения. Они также поставляются с зарядным чехлом на 400 мАч, который обеспечивает дополнительные 12 часов автономной работы. Это означает, что с беспроводными наушниками можно получить до 18 часов резервного копирования. Наушники имеют сертификат IPX5, что говорит об их водонепроницаемости. Они поставляются с загруженной опцией подключения Bluetooth 5.0.

Как сообщало издание "Комментарии", Louis Vuitton выпустил новые беспроводные наушники.

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