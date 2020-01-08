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Louis Vuitton выпустил новые беспроводные наушники

Louis Vuitton продолжает покорять рынок аудиоустройств

сегодня, 16:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Известный французский гигант моды Louis Vuitton продолжает радовать покупателей не только своей одеждой, обувью и сумками, но и стильными гаджетами. 

На днях компания представила свою новинку – новые беспроводные наушники, доступные в пяти цветах: черном, белом, красном, розовом и желтом. На них нанесен логотип и орнамент бренда. Дизайн наушников получился стильным, но преимущество новинки в ее высокой производительности.

Известно, что новые беспроводные наушники от Louis Vuitton обеспечивают около 30 часов прослушивания музыки, они обладают функцией беспроводной зарядки и способны поглощать шум. Купить гаджет можно пока только на гонконгском сайте компании за 1093 доллара.

К слову, бренд уже может похвастаться беспроводными наушниками Horizon, которые появились в продаже в январе 2019 года.

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Напомним, недавно Louis Vuitton представил коллекцию резиновых сапог, с которыми не страшна дождливая погода. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что французский дом моды Louis Vuitton приобрел ювелирного гиганта Tiffany. Это самое крупное приобретение компании с 2017 года.

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