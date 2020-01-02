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Louis Vuitton представил коллекцию резиновых сапог

Новая коллекция называется «Дождь»

сегодня, 15:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Всемирно известный французский дом моды Louis Vuitton представил новую коллекцию обуви, которая незаменима в дождливую погоду. Об этом сообщает издание Buro.

Популярный бренд скоро откроет продажу новой коллекции резиновых сапог под названием "Дождь". В коллекции представлены модели на любой вкус и цвет. Покупатели смогут приобрести резиновые сапоги в стиле кроссовок Archlight, модель которых предложил французский модельер Николя Жескьер. 

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Также в коллекцию вошли вариации ботильонов Silhouette и Rhapsody. Известно, что резиновые сапоги будут доступны в четырех цветах: черном, оливковом, белом и розовом. Обувь изготовлена из 100% водостойкой резины, поэтому с ней не будет страшна дождливая погода. 

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К слову, продажа коллекции стартует 17 января. Приобрести товар можно онлайн или в фирменных магазинах компании.

Напомним, что компания Louis Vuitton приобрела за 14 млрд долларов ювелирный дом Tiffany&Co. Финансовую сделку должны закрыть в этом году.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что известный бренд Reebok представил коллекцию кроссовок в стиле мультфильма "Том и Джерри".

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Источник: https://www.buro247.ua/fashion/louis-vuitton-rubber-wellies.html
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