Астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано впервые приготовили печенье в космосе, чтобы испытать печь на Международной космической станции, рассчитанной для работы в микрогравитации. Астронавты приготовили пять пряников и отправили на Землю в капсуле SpaceX.



Оказалось, для приготовления печенья в космосе уходит больше времени, чем на Земле. Так, удачные пряники вышли после запекания в течение 120 и 130 минут, когда на Земле это занимает всего 20 минут. Аромат свежего печенья исходил от всех пряников, кроме первого, которое готовили 25 минут и которое оказалось сырым.



Капсула SpaceX с печеньем прибыла на Землю 7 января 2020 года, но о результатах эксперимента объявили только через две недели. Продукт изучают в лаборатории, чтобы узнать, можно ли есть печенье, изготовленное в космосе.



Как ранее сообщало издание "Комментарии", армия Японии готовится к "звездным войнам". Япония берет пример с США и создает военную часть, которая будет действовать в космосе. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в своей речи, что Япония создаст свое собственное космическое подразделение для защиты орбитальных активов.



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