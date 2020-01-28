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Компания Apple разрабатывает уникальный стеклянный компьютер

Компания Apple работает над компьютером с уникальными стеклянными экраном и клавиатурой

сегодня, 17:30
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Apple подала заявку на патент на амбициозный дизайн нового универсального компьютера, который объединяет клавиатуру и экран в один изогнутый лист стекла. Патентная заявка, принятая компанией Patently, была подана в мае прошлого года. Она описывает, как "область ввода" и "область отображения" компьютера, подобного iMac, могут быть встроены в единую непрерывную поверхность.
Это довольно яркий дизайн по нескольким причинам. Во-первых, количество изогнутого стекла намного больше, чем когда-либо использовала Apple в любом из своих продуктов. Также интересно наблюдать, что компания думает о дальнейшем развитии универсального дизайна iMac, интегрируя не только компьютер и дисплей, но также клавиатуру и сенсорную панель.

Apple обрисовывает довольно амбициозные концепции того, как будет работать новый дизайн iMac. Наиболее интересной является идея о том, как можно подключить MacBook к устройству. Ноутбук теоретически выводит свой экран на дисплей iMac, а клавиатура будет проходить через отверстие в середине машины, чтобы вы могли использовать его как обычно. В другом месте приложение предлагает, чтобы его единственный лист стекла мог быть сложенный пополам, чтобы позволить вам упаковать его, когда он не используется.
Как сообщало издание "Комментарии", в браузере Apple обнаружили серьезную уязвимость.


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Источник: https://www.theverge.com/circuitbreaker/2020/1/27/21083282/apple-imac-patent-curved-screen-built-in-keyboard-touchpad
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