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В браузере Apple обнаружили серьезную уязвимость

Компания Apple объявила о серьезных проблемах в технологии анти-слежения Intelligent Tracking Prevention

24 января 2020, 13:06
Автор:

• Зинченко Павел

В декабре Apple исправила несколько ошибок, обнаруженных в браузере Safari, которые позволяли сторонним веб-сайтам отслеживать привычки пользователей. Согласно документу, опубликованному службой безопасности Google, в августе компания уведомила Apple о различных недостатках своей технологии анти-слежения, Intelligent Tracking Prevention (ITP).

В 2017 году Apple выпустила свою технологию ITP, один из самых популярных комплектов защиты конфиденциальности в Интернете по всему миру. Система регулярно удаляет собственные файлы cookie и по умолчанию блокирует сторонние файлы cookie, что затрудняет отслеживание пользователей рекламодателями. В документе команда Google отметила, что эти уязвимости привели бы к тому, что сторонняя компания получила конфиденциальную информацию.

В августе прошлого года группа безопасности Google показала, что серия веб-эксплойтов была нацелена на уйгурских мусульман в Китае с использованием существующих уязвимостей в iOS. С другой стороны, браузер Google Chrome часто подвергался критике за отсутствие инструментов защиты конфиденциальности. На прошлой неделе компания заявила, что собирается последовать примеру Safari и Firefox в блокировании сторонних файлов cookie, но на это потребуется два года.

Как сообщало издание "Комментарии", программа Google поможет противостоять зависимости от смартфона.


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Источник: https://thenextweb.com/security/2020/01/23/google-found-vulnerabilities-in-apples-safari-that-allowed-user-tracking/
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