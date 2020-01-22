Программа Google поможет противостоять зависимости от смартфона

Зависимость от смартфонов распространена среди людей разных возрастных групп. Одна из причин, почему это так часто встречается, заключается в том, что большинство из нас, вероятно, настолько привыкли иметь смартфон под рукой, что его постоянное использование кажется нормальным. Если бы два года назад нас спросили, как лучше всего справиться с зависимостью от смартфона, ответом было бы что угодно, кроме "приложений для смартфонов".

Приложение Digital Wellbeing, созданное Google, способно помочь ограничить использование смартфона. Несмотря на то, что Digital Wellbeing испытал множество взлетов и падений, сегодня оно в значительной степени закрепило свое место на Android. На случай, если "Цифрового благополучия" недостаточно, Google экспериментирует с еще более технологичными концепциями, чтобы решить проблемы чрезмерного использования телефона. Последние концепции были представлены в виде трех приложений, которые недавно появились в магазине Play.

Первым из трех приложений является Envelope (Конверт), который является детищем отдела специальных проектов Google - Experiments. Конверт предназначен для превращения смартфона Pixel 3a в базовую функцию телефона. Чтобы использовать Envelope, вам необходимо распечатать специальный конверт для вашего устройства, который охватывает весь телефон, за исключением сканера отпечатков пальцев или задней камеры. Попав в конверт, Pixel 3a сохранит только основные функции, такие как звонки или фотосъемка и видеозапись.







"Пузыри активности" и "Секундомер экрана" - это два других приложения, опубликованные Google Creative Lab. Оба приложения - это в основном обои, которые предназначены для отслеживания экранного времени в течение дня. "Пузыри активности" создает пузырьки на экране каждый раз, когда пользователь разблокирует свой телефон. Пузырьки продолжают увеличиваться, пока дисплей остается активным. Каждый пузырь представляет одну из активных телефонных сессий пользователя. "Секундомер экрана" ставит большой счетчик на дисплей, пока экран активен.

На данный момент все три приложения работают только с Pixel 3a и доступны бесплатно в Google Play Store.

Как сообщало издание "Комментарии", в Google Play обнаружили группу вредоносных приложений.



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