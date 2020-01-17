В Google Play обнаружили группу вредоносных приложений

Компания Bitdefender, специализирующаяся в области кибербезопасности, обнаружила в магазине Google Play группу из 17 приложений, которые будут случайным образом показывать рекламу на телефоне пользователя, даже когда они закрыты. Эти приложения включают в себя сканер штрих-кода, игру с автомобильными гонками, приложение о погоде, трекер цикла овуляции, несколько приложений для обоев 4K и сканер QR-кода. Хотя кажется, что приложения приходят от разных разработчиков, они имеют аналогичные эффекты на телефоне пользователя.

Новый отчет от компании по кибербезопасности Bitdefender пометил 17 приложений в магазине Google Play, которые приводят к появлению всплывающих окон с рекламой, даже когда приложение закрыто. После того, как каждое из них загружено, они рассчитаны на нормальную работу в течение нескольких часов, чтобы избежать обнаружения. Затем они разделяют свои основные файлы на несколько каталогов, чтобы еще больше уклониться от инструментов обнаружения вредоносных программ.

После этого начального периода приложения начнут загружать или транслировать всплывающие рекламные объявления, используя данные телефона и истощая его заряд батареи. Приложения не должны быть открыты для показа всплывающих окон с рекламой. Они кодируются так, чтобы появляться в случайное время, чтобы пользователям было трудно их предвидеть. Многие из приложений способны удалять свои иконки с телефона после начала потоковой рекламы, что еще более усложняет поиск источника. Согласно отчету Bitdefender, группа из 17 приложений была загружена более 550 000 раз.

Приложения включают в себя широкий спектр различных функций, в том числе трекер овуляционных периодов, гоночные игры, устройства для чтения QR-кодов и многое другое. Отзывы пользователей о многих приложениях заполнены сообщениями, которые выражают шок от того, что они ускользнули от инструментов обнаружения вредоносных программ Google.

Как сообщало издание "Комментарии", пользователи будут иметь собственные книжные полки в Google Play Books.

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