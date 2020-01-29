Xiaomi представила клавиатуру в виде набора помад

Один из самых крупных производителей техники в Китае Xiaomi разработал оригинальную новинку. На днях фирма анонсировала выпуск милой клавиатура в виде палетки с губной помадой, которая также чем-то смахивает на печатную машинку.

Новинка получила название Luofei Dot Lipstick и представляет собой механическую клавиатуру весом 810 граммов. Известно, что ее можно использовать через Bluetooth или подключая через кабель micro USB. На ней есть 79 клавиш, которые расположены в гальваническом стиле, потому дизайн и напоминает старинную пишущую машинку.

Создатели отмечают, что для стойкости цветов использовали технологию ColorStay, которая обеспечивает яркость и долговечность красок. Приобрести необычную клавиатуру пока что можно лишь в Китае по цене 95 долларов.

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