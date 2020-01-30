Первые смарт-часы OPPO получат датчик ЭКГ

По слухам, OPPO SmartWatch разрабатывает технологию измерения электрокардиограммы (ЭКГ). Сообщается, что "умные" часы предлагают мониторинг ЭКГ, аналогичный Apple Watch. На конференции Inno Day 2019 в Шэньчжэне в прошлом месяце компания OPPO объявила о своих планах по выпуску "умных" часов, интеллектуальных беспроводных наушников и оборудования 5G".

Китайский консультант сообщил на Weibo, что "умные" часы OPPO будут иметь возможность измерять EGC. Он также упомянул, что "умные" часы будут иметь квадратный дизайн.

OPPO, безусловно, не будет первой компанией, которая представит "умные" часы с функцией измерения ЭКГ. В прошлом году на рынке появились различные гаджеты с аналогичной функциональностью. Тенденция началась с часов Apple Watch Series 4, которые имели функцию измерения ЭКГ. Она была активирована на рынках в прошлом году. Apple Watch Series 5, Amazfit Verge 2 и Samsung Galaxy Active 2 также являются тремя популярными моделями "умных" часов с поддержкой ЭКГ. При этом OPPO с помощью своих "умных" часов может расширить рынок и сделать измерения ЭКГ доступными для новых клиентов.





Вице-президент OPPO Брайан Шен в прошлом году предложил свою разработку "умных" часов и подчеркнул преимущества выбора прямоугольного циферблата над круглым. Он сказал, что прямоугольный циферблат обеспечивает лучшее пространство для просмотра контента.

Информация не уточняет детали запуска "умных" часов OPPO. Однако китайская компания на конференции Inno Day 2019 в прошлом месяце объявила, что "умные" часы OPPO дебютируют где-то в первом квартале этого года. Предположительно, некоторые детали относительно новой модели SmartWatch будут объявлены на MWC 2020 в следующем месяце.

Как сообщало издание "Комментарии", OPPO представила уникальный дизайн будущего смартфона.

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